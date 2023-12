Falsches Spiel bei Bauer Luki? Diese Nachricht änderte plötzlich alles

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 08:27 / ©ATV/Tischler

Der Oberösterreicher Lukas lebt auf seinem 19-Hektar großem Hof umgeben von Pferden, Schafen und Katzen. Was der Idylle zum perfekten Glück noch fehlt? Eine Frau an seiner Seite! Dies will der „bodenständige Kutscher“ ändern, weshalb er beim TV-Format „Bauer sucht Frau“ nach seiner besseren Hälfte sucht.

Die plötzliche Wendung

Friede, Freude, Eierkuchen – bislang herrschte gute Stimmung bei Lukis Hofwoche. Die Damen verstanden sich auch untereinander sehr gut, Dramen und heftige Diskussion wurden bislang ausgespart. „Und dann hat eine Nachricht alles kaputt gemacht.“ War die Hofwoche zu gut, um wahr zu sein? Gerade noch waren der flotte Kutscher und seine verbliebenen zwei Hofdamen im Stammlokal des Oberösterreichers und haben gemeinsam mit seinen Freunden einen ausgelassenen Abend verbracht. Aber am nächsten Morgen scheint alles anders zu sein. „Wir haben die Nase bis oben hin voll und wollen einfach nur mehr heim“, zeigt sich Carina gekränkt. Die beiden haben eine verfängliche Nachricht auf Lukis Handy gefunden, in der der Bauer seinem besten Freund geschrieben haben soll, dass keine der Hofdamen seinem Typ entspricht. Luki versucht die Situation zu klären, doch ärgert sich gleichzeitig über die Handy-Spionage.

Sabrina war es mit dem Bauer ernst

Besonders Sabrina zeigt sich sichtlich getroffen von dieser Offenbarung, die ihr die Augen öffnete. Sie erzählte dem Bauer im Vertrauen von ihrer Vergangenheit und von ihren Männer-Bekanntschaften, die alles andere als glücklich verliefen. Aufgrund mehrerer schlechter Erfahrungen ist sie ein gebranntes Kind in Liebesthemen. Luki zeigte sich im Einzelgespräch einfühlsam und verständnisvoll. Umso größer der Schock, als Sabrina diese Nachricht am Handy fand, die für sie alles änderte. Beide Hofdamen sich enttäuscht vom Bauern und reisen ab.