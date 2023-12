Andreas Gabalier und Anna Gasser vergnügen sich im Schnee

Erst vor wenigen Tagen wurde die Marke VANHANS Öffentlichkeit vorgestellt, jetzt sorgt sie schon für den ersten Aufreger: Auf den Skipisten in Obertauern ging unter der Regie der neuen Do-It-Yourself-Brand ein spektakulärer Dreh über die Bühne – inklusive Weltpremiere und prominenten Hauptdarstellern. Erstmals wurden zwei Menschen von 2,5-Meter-Drohnen in einem Rennen der besonderen Art über eine Skipiste gezogen! „ Diese Drohnenbauart kam erst vor drei Wochen im Zuge eines Red-Bull-Drehs erstmals zum Einsatz. Gemeinsam in der Luft waren sie überhaupt noch nie. Dementsprechend anspruchsvoll waren, abgesehen vom Dreh an sich, vor allem die dazugehörigen Vorbereitungsarbeiten “, sagte Lukas Steiner-Bauer, VANHANS-Geschäftsführer, nach der geglückten Weltpremiere.

©VanHans | Markus und Philipp Thannhuber mit Andreas Gabalier und Anna Gasser. ©VanHans | Anna Gasser und Andreas Gabalier.

Andreas Gabalier und Anna Gasser

Für das spektakuläre Projekt konnten mit der zweifachen Olympiasiegerin Anna Gasser und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zwei österreichische Superstars gewonnen werden. Plot des Clips: Gasser und Gabalier liefern sich, von der prachtvollen Hochalm Obertauern ausgehend, ein Wettrennen, das mit viel Powder-Power im Tiefschnee sein Finale findet. Die prominenten Hauptdarsteller sind vom Dreh begeistert. „ So große Drohnen hab’ ich überhaupt noch nie gesehen. Dementsprechend fand ich das schon richtig spektakulär. Vor allem bei den Szenen, die wir im Tiefschnee gedreht haben, wurde die Kraft der Drohnen spürbar „, so Anna Gasser. Andreas Gabalier fügt hinzu: „ Als Testimonial der DIY-Marke VANHANS ist ohnehin klar, dass ich gerne selbst Hand anlege. Da kommt so ein spektakulärer Dreh für mich wie gerufen! Und ich kann im Nachhinein nur sagen: Es war richtig lässig! “

Über VANHANS

Die Mission von VANHANS ist es, DIE All-IN-ONE-Internetplattform für Bastel-, DIY- und Heimwerkerbegeisterte zu werden. VANHANS, das Tochterunternehmen der Einhell Germany AG, will langfristig die größte DIY-Community im deutschsprachigen Raum bilden. Mit ausgewählten und eigens entwickelten innovativen Projekten und Produkten möchte VANHANS die Online- und Offline-Welt auf eine noch nie dagewesene Art und Weise verbinden und so für eine junge Zielgruppe im Alter von 18 bis 35 Jahren attraktiv gestalten. Das erste davon: das WrapTape, ein praktisches, zuverlässiges Tape, das nicht nur bei jedem noch so schweißtreibenden Projekt, sondern in allen möglichen Lebenslagen eingesetzt werden kann, da es sogar TÜV-geprüft ist. Als ständiges Gesicht der jungen und innovativen Marke konnte Andreas Gabalier verpflichtet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 09:12 Uhr aktualisiert