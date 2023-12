Eisfläche am Weißensee steht kurz vor der Freigabe

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 13:20 / ©5 Minuten

Tolle Neuigkeiten für Kufenflitzer! Noch vor dem 24. Dezember 2023 will Eismeister Norbert Jank die Freigabe für eine erste Eisfläche am Weissensee erteilen, verrät er im Gespräch mit 5 Minuten: „Wenn das Wetter so bleibt, ist das durchaus denkbar.“ Immerhin sei das Eis bereits 13 Zentimeter dick.

Wetter muss mitspielen!

„Schneefall oder steigende Temperaturen könnten dem aber durchaus noch einen Strich durch die Rechnung machen“, betont Jank. Die Eisfläche würde momentan noch einige Schwachstellen aufweisen würde. Aus diesem Grund könne die Freigabe auch nicht sofort erfolgen. Der Fachmann warnt davor, das Eis frühzeitig zu betreten! Absperrungen und Hinweisschilder seien unbedingt zu beachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 13:45 Uhr aktualisiert