Stau im Weihnachtsverkehr: Hier solltest du etwas mehr Zeit einplanen

„An den zwei Tagen vor Heiligabend rechnen wir mit erheblichem Verkehrs- und daraus resultierend Stauaufkommen. Am Freitag werden ab Mittag die Ausfahrten aus den Ballungszentren belastet sein. Auch rund um die großen Einkaufszentren wird der Einkaufsverkehr noch einmal sehr stark sein. Der Transitverkehr wird sich vor allem von Deutschland in Richtung Balkanstaaten bewegen. Auf den Achsen vom oberösterreichischen Grenzübergang Suben – A8 – A1 – A21 – S1 – A4 zur Grenze Nickelsdorf, bzw. A8/A9 Knoten Voralpenkreuz – A9 zur Grenze Spielfeld ist mit zähem Verkehr zu rechnen. Zu guter Letzt sind Verzögerungen vor den Tunnelbaustellen auf der Tauern Autobahn (A10) einzuplanen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Freitag bis Samstag wird es sich am meisten stauen

Nach allgemeinen Einschätzungen wird das Verkehrsaufkommen am Freitag und Samstag vor Heiligabend die errechnete maximale Durchflussmenge im einspurigen Baustellenbereich weit übersteigen. Um die Verkehrslast wenigstens etwas zu verringern, hat man sich entschlossen, an den beiden Tagen ein Lkw-Fahrverbot zu verhängen. Längere Zeitverluste vor den Tunnelbaustellen werden aber unvermeidlich sein. “Wer die Tunnelbereiche kurz vor Weihnachten passieren will, sollte seinen Terminkalender nicht zu dicht packen und Zeitpolster einplanen”, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Fahrverbote in einigen Bezirken Tirols

Mit 23. Dezember treten in Tirol wieder Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Reutte in Kraft. Diese gelten an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 7 bis 19 Uhr. Mit dieser Maßnahme sollen lange Staus in den Ortsdurchfahrten verhindert werden, informiert der ÖAMTC.

Auch nach Weihnachten wird es sich weiter stauen

Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen erst danach in den Winterurlaub. Verzögerungen sind besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) und in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) einzuplanen. Lebhaft wird der Verkehr weiters auf folgenden Strecken sein: In Vorarlberg auf der Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt Montafon und weiter auf der L188 ins Montafon sowie auf der Bregenzerwald Straße (L200) im Bereich Alberschwende. In Tirol abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169), weiters vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16). In Salzburg erwartet der ÖAMTC neben der A10 ein hohes Verkehrsaufkommen im Salzachtal (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer. In Oberösterreich und der Steiermark kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Voralpenkreuz – Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen.