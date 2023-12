Frierss ist großer Serien-Sieger bei Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren

Für die Spitzenleistung erhielt Frierss den Siegerpokal für die beste Serie im Bundesministerium. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig überreichte Christoph Frierss diesen Ehrenpreis. “Die hohe Qualität der eingesendeten Handwerksprodukte hat mich wirklich beeindruckt”, so Oberjuror Wolfgang Seidl, der sich von der Qualität und der Kreativität der Einreichungen begeistert zeigte.

Erfolgsserie wurde fortgesetzt

Bereits seit vielen Jahren nimmt Frierss regelmäßig an der renommierten internationalen Qualitätsprüfung teil, bei der alljährlich die besten Lebensmittel nach sensorischen Faktoren wie Geschmack, Geruch und Konsistenz sowie Aussehen objektiv bewertet und prämiert werden. Dabei sorgen die Spezialitäten von Kärntens Traditionsbetrieb immer wieder für einen „Goldregen“ und diese Erfolgsserie setzt sich aktuell bei der Prämierung 2023 mit beeindruckenden zwölf „Goldenen“ und dem Seriensieg fort.

Stolz auf höchste Auszeichnung

Gold für Geschmack, Geruch, Aussehen und Verarbeitung gab es für Klassiker wie die Feine Extrawurst, Frierss Mortadella, die seit 8 Jahrzehnten aus 100% heimischen Fleisch traditionell gebraten wird, oder den Zirbenrauchschinken, der über heimischem Zirbenholz der Nockberge geräuchert wird, ebenso wie für den Whiskyschinken, den neuen Kräuterbutterschinken oder die Kalbsleberstreichwürste. „Wir sind sehr stolz über die höchste Auszeichnung beim internationalen Fachwettbewerb. Dies bestätigt unseren kompromisslosen Qualitätsanspruch, an dem wir seit ganzen 125 Jahren festhalten“, so Rudolf Frierss. Frierss Spezialitäten sind im gut sortierten Handel und Großhandel österreichweit gelistet. Die gesamte Vielfalt an über 150 Wurst- und Schinkenspezialitäten entdeckt man in den Frierss Feinkostgeschäften in Villach, in der Kärntnerei in Klagenfurt und bei Frierss am Benediktinermarkt.