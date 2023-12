Eisstockweiten-Europameisterschaft findet in Kärnten statt

„Es ist ein gutes Zeichen für das Sportland Kärnten, wenn heimische Vereine und Verbände mit der Ausrichtung von Europameisterschaften betraut werden“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dankt den Funktionären des Stocksportverbandes Kärnten und den zahlreichen Helfern für ihr Engagement rund um die Organisation der Europameisterschaft. Auch Bürgermeister Werner Egger (SPÖ) freut sich auf die Ausrichtung der Europameisterschaft in der Gemeinde Steuerberg: „Es wird eine tolle Veranstaltung. Die Eisdecke am Goggausee wird in einem perfekten Zustand sein!“

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Markus Bischof, Lisa Maria Stampfer und Sportdirektor Arno Arthofer (v.l.)

Auch Bewerb für Jedermannn geplant

Um den Kärntnern diese Stocksportdisziplin näherzubringen, wird am 6. Jänner 2024 in Kooperation mit dem ORF Kärnten, ein „Weitenwettbewerb für Jedermannn/Jederfrau“ ausgetragen. Am 13. Jänner 2024 werden dann die Österreichischen Meisterschaften und ein Bundesliga-Bewerb ausgerichtet. Bei den Europameisterschaften werden Titel in den Allgemeinen Klasse, den Junioren (U23) und der Jugend (U19 bzw. U16) vergeben. Zusätzlich gibt es eine Mannschaftswertung und einen Mixed-Bewerb. „Wir fühlen uns im Sportland Kärnten willkommen und rechnen mit Medaillen für unsere Athleten“, betonte Silvia Tschiltsch, Präsidentin des österreichischen Fachverbandes (BÖE) abschließend.