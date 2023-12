Erster Tesla-Batteriespeicher Österreichs in Arnoldstein errichtet

Technische Innovation: In Arnoldstein ging kürzlich der erste Batteriespeicher Österreichs in Betrieb. Betreut wird das Projekt von der slowenischen Firma NGEN. Die acht Tesla-Megapacks, also Großakkumulatoren, besitzen eine Gesamtkapazität von 10,3 Megawatt und 20,6 Megawattstunden und haben laut dem Unternehmen einen Wirkungsgrad von rund 90 Prozent, berichtet die APA. Laut den Betreibern solle diese Technologie die Dezentralisierung des Energiemarkts vorantreiben. Rund 15 Millionen Euro wurden bisher in die Anlage investiert, ein Ausbau ist bereits in Planung.

Klagenfurt war ursprünglicher Standort

Ursprünglich hätte der Batteriespeicher in einem Klagenfurter Wohngebiet aufgestellt werden sollen. Aufgrund von Bedenken aus der Bevölkerung habe man sich dann aber für den Standort Arnoldstein entschieden. Mit dem Standort im Industriegebiet seien die Betreiber ohnehin glücklicher. Trotzdem seien in Zukunft auch in Städten Batteriespeicher unumgänglich. NGEN, steht „next generation“. Das Unternehmen wurde von Roman Bernard gemeinsam mit einem Kollegen vor vier Jahren gegründet. Heute hat das Start-up rund 100 Mitarbeiter. Die Firma betreibt bereits Batteriespeicher in Slowenien und plant weitere in Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Deutschland, Polen sowie im Bundesland Salzburg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 14:59 Uhr aktualisiert