Solidarität in der Kälte: Energie Graz unterstützt bedürftige Haushalte

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 15:14 / ©Kurt Remling

Die Initiative „Energie gegen Armut“ ist ein Paradebeispiel für die soziale Verantwortung der Energie Graz. Kunden-Spenden werden verdoppelt und gehen an mehr als 1.000 bedürftige Haushalte in Graz. Das Geld wird über Kooperationspartner wie das Sozialamt der Stadt Graz und die Caritas verteilt, um Energierechnungen zu bezahlen und energieeffiziente Maßnahmen zu fördern.

Engagement für Gemeinschaft

Boris Papousek und Werner Ressi, die Geschäftsführer der Energie Graz, betonen ihre Verpflichtung, über die bloße Energieversorgung hinauszugehen. „Unsere gesellschaftliche Verpflichtung geht über die Energieversorgung hinaus. „Wir engagieren uns aktiv für jene, die unsere Unterstützung benötigen, und gestalten damit eine Zukunft, in der Energie nicht nur Licht und Wärme spendet, sondern auch Hoffnung für Menschen in finanziellen Notsituationen“, so Papousek und Ressi.

Maßnahmen zum Schutz der Haushalte

Die Energie Graz setzt ihre Null-Toleranz-Politik gegen Abschaltungen von Strom, Gas und Wärme bis zum 31. März 2024 fort, um sicherzustellen, dass niemand in der Kälte sitzen bleibt. Zusätzlich wird bis Ende März 2024 auf die Verzugszinsen bei Ratenzahlungen verzichtet. Eine Erleichterung für Haushalte in finanziellen Engpässen, um Rückstände ohne zusätzliche Belastungen begleichen zu können.