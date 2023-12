Einbrecher-Trio geschnappt: 62 Delikte in ganz Österreich aufgedeckt

Drei Verdächtige aus Georgien wurden inhaftiert und sollen im Jänner vor Gericht in Wels erscheinen. Ein weiterer Verdächtiger aus der Ukraine ist noch flüchtig. Die Einbrecher drangen zwischen Januar und Dezember 2022 in verlassene Wohnungen ein, stahlen Wertgegenstände, Elektrogeräte und Kleidung. Um festzustellen, ob die Wohnungen verlassen waren, markierten sie die Eingangstüren und brachen die Schließzylinder auf, falls diese tags darauf unberührt blieben. Die Täter operierten von Polen aus und verteilten die Beute in andere Länder. Bei Hausdurchsuchungen in Georgien wurden auch in Österreich gestohlene Gegenstände gefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 16:00 Uhr aktualisiert