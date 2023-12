Rotjacken wollen sich Sieg in Graz holen

Der EC-KAC musste am Mittwochabend nach vier Siegen am Stück erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. In der ausverkauften Heidi Horten-Arena unterlagen die Rotjacken dem Titelverteidiger aus Salzburg mit 1:2 nach Verlängerung. Ein herber Schlag für die Klagenfurter. „Generell hat man gesehen, dass sich da zwei Top-Teams auf hohem Level gegenüberstehen. Das war sehr schnelles Eishockey, hart umkämpft und sehr eng. Es fielen wenige Tore und es ging um jeden Zentimeter, am Ende waren wir etwas unglücklich, denke ich, denn es gab Chancen auf beiden Seiten, auch wir hätten das Spiel gewinnen können“, erklärt KAC-Stürmer Manuel Ganahl. Gegen die Graz99ers will man wieder einen Erfolg verbuchen.

Rotjacken wollen als Sieger vom Eis gehen

Die Steirer stehen zwar noch immer am letzten Tabellenplatz, zeigten in den vergangenen Wochen aber eine klare Aufwärtstendenz: Der 4:0-Erfolg in Asiago am Mittwoch war der bereits fünfte Sieg im Verlauf der letzten sieben Partien. „Jeder hat gewusst, dass Graz besser ist, als sie zu Saisonbeginn dastanden. Sie haben mittlerweile ihren Rhythmus gefunden und verfügen über ein starkes Team, es ist immer schwer, gegen die 99ers zu spielen“, so Ganahl, der als Sieger vom Eis gehen will.

Comeback von Kapitän Thomas Hundertpfund

In Graz müssen die Rotjacken auf Jan Muršak und Daniel Obersteiner verzichten, die allerdings beide bereits wieder im Mannschaftstraining stehen. Die Eis-Einheit am Donnerstag auslassen mussten der leicht kränkliche Paul Postma und der angeschlagene Steven Strong. Über ihren Einsatz in der Begegnung mit den 99ers wird erst am Spieltag entschieden. In das Line-up der Rotjacken zurückkehren wird im letzten Spiel vor Weihnachten Kapitän Thomas Hundertpfund, der die Regenerationsphase nach einem zu Monatsbeginn vorgenommenen operativen Eingriff abgeschlossen hat und wieder einsatzfähig ist.