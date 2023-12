Unfall: Fichte fiel auf Forstarbeiter

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 17:53 / ©Pixabay

Der 31-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit Forstarbeiten in einem Wald in der Gemeinde Obervellach beschäftigt. Mit einer Motorsäge fällte er eine zirka 25 Meter hohe Fichte. Diese änderte plötzlich die vorgesehene Fallrichtung und traf den Kärntner.

Rettungshubschrauber rückte aus

Trotz des Schutzhelms erlitt er Verletzungen. „Er blieb jedoch während des gesamten Vorfalls bei Bewusstsein und war ansprechbar“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Ein Arbeitskollege hatte die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann wurde in der Folge vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.