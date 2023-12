VSV-Nachwuchschef wird Sportdirektor in Graz

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 19:15 / ©Kuess

Philipp Pinter leitete vier Jahre lang die VSV-Nachwuchsabteilung. Nun hat er sich für einen Karrieresprung entschieden. Noch bis Ende der Saison bleibt er den „Adlern“ als Nachwuchschef erhalten. Im Mai wird er dann die Funktion des Sportdirektors bei den Graz 99ers übernehmen. „Wir sind Philipp sehr dankbar für die ganz hervorragende Arbeit, die er im Nachwuchs des VSV geleistet hat“, betont VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab und wünscht ihm für seine weitere berufliche Karriere alles Gute.

Pinter hat lang überlegt

Pinter selbst betont, dass er sich nach langem Überlegen für den Schritt nach Graz entschieden hat. „Ich bin schon ein wenig stolz, was hier in Villach im Nachwuchs gelungen ist. Wir haben ein großartiges Trainerteam für den Nachwuchs verpflichten können und ich bin mir sicher, dass schon bald viele Youngster in die Profimannschaft nachdrängen werden. Ich möchte mich bei der gesamten Organisation, allen voran beim VSV-Vorstand um Andreas Schwab, für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 19:35 Uhr aktualisiert