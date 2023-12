Schwerverletzt: Skifahrer kommt von Piste ab – prallt gegen Schneekanone

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 19:23 / ©ÖAMTC Kärnten

Der 25-Jährige war gegen 9 Uhr im Schigebiet Reiteralm mit seinen Schiern talwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der 25-Jährige von der Piste abgekommen und prallte im tiefen Schnee gegen einen sogenannten Elektranten (dient zur Versorgung der Schneekanonen). Ein im Bereich der Unfallstelle wohnender Deutscher setzte die Rettungskette in Gang. Der 25-Jährige wurde nach der Behandlung an der Unfallstelle von der Besatzung des Rettungshubschrauber Christophorus 14 mit schweren Verletzungen in die Klinik Diakonissen Schladming geflogen.