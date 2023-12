VSV-Adler peilen Sieg gegen Asiago an

Die Blau-Weißen bereiteten sich in den vergangenen Tagen intensiv auf die heiße Phase in den kommenden Wochen vor und haben die Pause genutzt, um sich vor allem im läuferischen sowie taktischen Bereich, aber auch am System zu arbeiten. VSV-Headcoach Marcel Rodman: „Wir wollen nach den zuletzt sehr unbefriedigenden Ergebnissen den Re-Start, haben zuletzt die Zeit während der Nationalteam-Pause intensiv genutzt. Die Stimmung war sehr, sehr gut, alle Spieler haben voll mitgezogen, alles gegeben. Wir haben intensiv an unserer neuen Spielanlage gearbeitet. Das heißt, wir wollen schneller, geradliniger spielen und haben auch den Fokus auf unser Spiel ohne Scheibe gelegt. Asiago ist ein starkes Team, das zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Aber, wir fokussieren uns auf uns selbst, wissen, was wir können und wollen morgen zu Hause vor unseren Fans drei Punkte holen!“

Neustart soll mit Sieg gegen Asiago gelingen

In der Vorsaison kam Asiago neu in die Liga – die Bilanz der Blau-Weißen gegen die Italiener ist absolut positiv: Von den sechs bisherigen Begegnungen konnten die VSV-Adler gleich fünf gewinnen. Es waren jedoch auch allesamt knappe Begegnungen. Zudem haben die Italiener, die aktuell auf Tabellenplatz 11 rangieren, ihre letzten beiden Matches gegen Innsbruck sowie gegen die Vienna Capitals gewonnen. Einer im Team von VSV-Headcoach Rodman freut sich dennohc ganz besonders auf das morgige Match: Andrew Desjardin ist nämlich ein absoluter Asiago-Spezialist: Sechs Spiele, drei Tore, drei Assists, elf Blocks. Zudem führt Desjardins seit dem Trainerwechsel bei den Blau-Weißen einige interne Kategorien an – er hat die meisten Schüsse geblockt, hat die meisten Scheiben-Eroberungen in der neutralen Zone und liegt auch in der Kategorie der meisten erfolgreichen Forechecks teamintern an der Spitze. „Wir müssen von der ersten Minute voll konzentriert agieren – schnell, hart, körperbetont und effektiv spielen, dann holen wir uns die drei Punkte“, so Desjardins.

Details zum Match EC iDM Wärmepumpen VSV – Migross Supermercati Asiago Freitag, 22. Dezember 2023

Stadthalle Villach

Beginn: 19.15 Uhr Livestream auf live.ice.hockey sowie Live-Einblednungen in Radio Kärnten Tickets gibt es im Fanshop vor dem Match sowie auf www.ecvsv.at