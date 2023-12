Stürmische Nordwestströmung prägt das Wetter in Österreich

Dichte Wolken verursachen verbreiteten Regen oder Schnee, vor allem in den Staulagen der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1600 Metern im Westen und 600 bis 800 Metern am Alpenostrand. Gelegentliche sonnige Phasen sind im Nordosten und südlich des Alpenhauptkamms möglich. Der Wind bleibt lebhaft bis stark, besonders in Bergregionen aus West bis Nordwest. Die Temperaturen schwanken von minus 3 bis plus 6 Grad am Morgen und erreichen tagsüber plus 3 bis plus 9 Grad, wie die Geosphere Austria verkündet.