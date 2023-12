Stürmische Nordwestströmung bringt Regen und Schnee in der Steiermark

Eine stürmische Nordwestströmung führt dazu, dass am Freitag vor allem in der nördlichen Obersteiermark kräftiger Regen und Schnee fallen. Die Schneefallgrenze variiert zwischen den Tallagen im Nordosten und 800 bis 1300 Metern Höhe in der Westhälfte des Bundeslandes.

Regen und Schnee begleiten den Freitag

Im Oberen Murtal regnet es in Intervallen, wobei die Schneefallgrenze bei etwa 1100 Metern liegt. Im Mürztal hingegen fällt zeitweise Schnee bis auf etwa 800 Metern herab. In den Tälern wird der Wind böig sein. In der südlichen Steiermark gibt es ebenfalls Regen, der jedoch in Richtung slowenische Grenze abnimmt. Hier wird es weniger stürmisch sein, und im Tagesverlauf können einige Aufhellungen auftreten. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 1 und 8 Grad Celsius, so die Geosphere Austria.