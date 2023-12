Am Mittwoch wurde das Friedenslicht aus Betlehem in einer Zeremonie in der Grazer Burg empfangen. Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Stellvertreter Anton Lang begrüßten die symbolische Flamme, die von einer Delegation des Bereichsfeuerverbandes Radkersburg überbracht wurde. Gemeinsam mit Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Feuerwehr-Landesjugendbeauftragtem Mario Leitner wurde das Friedenslicht feierlich im Herzen von Graz übergeben.

©Symbol des Friedens: Grazer Burg empfängt das Friedenslicht aus Betlehem LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang mit der Feuerwehrdelegation, die das Friedenslicht in die Grazer Burg brachte.

Friedenslicht aus Betlehem zum 38. Mal in der Steiermark

Seit 1986 gelangt dieses bedeutungsvolle Lichtsymbol jährlich aus Israel nach Österreich und findet dieses Jahr bereits zum 38. Mal den Weg in die steirischen Haushalte. Drexler und Lang lobten das herausragende Engagement der Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere der Feuerwehrjugend, und überbrachten herzliche Weihnachtsgrüße an alle Steirer.

Symbol des Friedens erleuchtet viele Orte

Bis zum Heiligen Abend wird das Friedenslicht an zahlreichen Orten in der Steiermark erhältlich sein: an Bahnhöfen, in Rot-Kreuz-Dienststellen, in Kirchen und bei den Feuerwehren, um den Geist des Friedens und der Besinnung in die Häuser der Menschen zu tragen.