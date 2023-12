Grazer in Bim mit Messer bedroht – dann eskaliert die Situation völlig

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 06:42 / ©5min.at

Gegen 20.20 Uhr geriet ein 39-jähriger Grazer in der Straßenbahn mit einem 28-Jährigen, ebenfalls in Graz wohnhaft, in Streit. Der 39-Jährige zog dabei ein Messer und gestikulierte vor dem 28-Jährigen herum. Zwei Polizistinnen und zwei Polizisten, die außer Dienst waren, nahmen diese Auseinandersetzung wahr.

Polizisten außer Dienst griffen ein

Einer der Polizisten sprach den 39-Jährigen an. Dieser attackierte den Polizisten mit einem Kopfstoß. Die vier Polizisten fixierten den Verdächtigen und verbrachten den weiterhin renitenten Mann aus der Straßenbahn. Der 39-Jährige und ein 28-jähriger Polizist wurden im Zuge der Amtshandlung verletzt.

Mann festgenommen

Eintreffende Polizeistreifen überstellten den Verdächtigen zur nächsten Dienststelle. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz erfolgte die Festnahme des 39-Jährigen. Er wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.12.2023 um 06:43 Uhr aktualisiert