Vermisster Deutscher (35) wurde von Polizeihund leblos aufgefunden

Die Exekutive befürchtete bereits nach der Vermisstenmeldung einen Unglücksfall. Zum letzten Mal wurde der 35-jährige Deutsche am Mittwoch, dem 13. Dezember, gegen 21.30 Uhr in Seefeld in Tirol gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll er ein Lokal im Ortskern zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen haben. Bei seiner Wohnung kam er aber leider nie an. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden bereits mobilisiert, um nach dem 35-Jährigen zu suchen, blieben aber ohne Erfolg – wir berichteten.

Keine Indizien für Fremdverschulden

Nun gibt die Polizei neue Informationen bekannt: Am 21. Dezember gegen 9 Uhr, wurde der Abgängige im Rahmen der oben angeführten Suchaktion durch einen Polizeidiensthund tot im Bereich Reith bei Seefeld, Ortsteil Krinz aufgefunden. Es gibt keine Indizien auf Fremdverschulden. Eine Obduktion wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.12.2023 um 06:53 Uhr aktualisiert