Wohnung in Vollbrand: Gebäude evakuiert, Frau mit Drehleiter gerettet

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 06:59

Binnen kurzer Zeit stand die Wohnung in Vollbrand. Polizisten evakuierten die Bewohnerin der Wohnung und die Bewohner des Mehrparteienhauses. Umgehend wurde ein Löschangriff unter Atemschutz über das Stiegenhaus in die betroffene Wohnung vorgenommen und eine Drehleiter für die Brandbekämpfung im Außenangriff in Stellung gebracht. Aufgrund der hohen Brandintensität und einer möglichen Brandausbreitung auf den Dachstuhlbereich wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert.

72-Jährige über Drehleiter gerettet

Ein Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. Zudem musste eine 72-jährige Frau über die Drehleiter von einem Balkon gerettet werden. Die 72-Jährige und eine weitere 60-Jährige wurden vom Österreichischen Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Parallel zur Brandbekämpfung wurden die an die Brandwohnung angrenzenden Wohnungen durch weitere Atemschutztrupps kontrolliert.

Ermittlungen laufen

Rund 40 Personen wurden für die Dauer der umfangreichen Nachlösch- und Sicherungsarbeiten in einem bereitgestellten Linienbus der Holding Graz untergebracht. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.