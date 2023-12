„Ein Grollen aus dem Untergrund ertönte“: Steirer spürten ein Erbeben

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 07:24 / ©Canva

Am späten Nachmittag bebte gestern die Erde. Fünf Kilometer westlich von Judenburg wurde ein Erdbeben der Magnitude 2,3 gemessen. Einige Personen im Gebiet des Epizentrums meldeten sich, sie haben das Beben schwach bis deutlich wahrgenommen. Auch ein Grollen des Untergrundes, gaben die Ortansässigen an, gehört zu haben. „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, informiert die GeoSphere Austria.