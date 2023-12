Schnee sorgt für Verkehrschaos: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 09:44 / ©Screenshot: ASFINAG

Die Geosphere Austria warnte bereits am gestrigen Donnerstag vor heftigen Regen- und Schneefällen. Bis zum 24. Dezember 2023 wird eine Kaltfront von Nordwesten heranziehen und einen wilden Nordstau mit sich bringen, der sich bis ins Wochenende hineinzieht – wir berichteten.

Fahrzeuge bleiben hängen

Das Schnee-Chaos ist bereits im vollem Gange, wie die Webcam-Aufnahmen der ASFINAG zeigen. Besonders die Obersteiermark ist davon betroffen. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es auf der A9 Pyhrn Autobahn zwischen Liezen (km 69) und Ardning/Admont (km 67) bei km 67 auf Höhe St. Michael Richtung Voralpenkreuz zu einer Fahrstreifensperre. Der Grund? Ein LKW blieb hängen. Näheres dazu hier. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Einzelfall, mehrere Fahrzeuge fallen dem Schnee zum Opfer, die steirischen Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

20 Feuerwehren mit 280 Mann

„Die nächtlichen Windgeschwindigkeiten sowie der vorherrschende Niederschlag in Form von Schnee sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk Liezen. In Summe standen bzw. stehen 20 Feuerwehren mit 280 Mann im Unwettereinsatz“, heißt es in einem Einsatzbericht des BFV Liezen. Die intensivste Einsatzphase startete kurz vor Mitternacht und dauerte rund eine Stunde: Die Freiwillige Feuerwehr Reitern entfernte einen Baum auf der B 145, die Freiwillige Feuerwehr Diemlern-Oberstuttern barg einen umgestürzten LKW auf der L 735, die Freiwillige Feuerwehr Lupitsch entfernte einen Baum auf der B 145, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Rottenmann mehrere Bäume im Ortsteil Sankt Georgen.

Umgestürzte Bäume, überflutete Keller

Auch die Freiwillige Feuerwehr Stainach hatte mehrere Bäume von der B320 zu entfernen, die Freiwillige Feuerwehr Niederöblarn auf der L 734, die Freiwillige Feuerwehr Trieben auf der B 114 bei Hohentauern und die Freiwillige Feuerwehr Unterburg auf der B 320. Die Freiwillige Feuerwehr Johnsbach barg Bäume auf der B 146, die Freiwillige Feuerwehr Mooslandl auf der B 25. Um 1.40 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Unterburg noch auf die Gemeindestraße aus, um einen Baum von den Bahngleisen zu entfernen. Um 6 Uhr dann alarmierte Florian Liezen die Feuerwehren Selzthal und Gaishorn zu mehreren querstehenden LKW sowie einen LKW Unfall auf die A9. In Altirdning barg die Feuerwehr mehrere umgestürzte Bäume auf der Kienachstraße und die Freiwillige Feuerwehr Weißenbach musste einen überfluteten Keller auspumpen.

Einige Verkehrsunfälle

Gegen 7.32 Uhr ereignete sich auf der B 113 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, um 7.32 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbming, um 7.44 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Mandling zu Fahrzeugbergungen auf der B 320 alarmiert. Um 8 Uhr meldete ein Notrufer einen umgestürzten Baum auf einen PKW in Lantschern, eine halbe Stunde später krachte ein Elektroauto gegen einen LKW auf der B 320 bei Diemlern. „Gegenwärtig ist die Freiwillige Feuerwehr Gröbming mit Pumparbeiten im Seniorenpflegeheim Gröbming beschäftigt, die Freiwillige Feuerwehr Wörschach steht im Klammweg im Unwettereinsatz“, informiert der BFV Liezen.