Berufsfeuerwehr hat zwei neue Tanklöschfahrzeugeim Einsatz

Bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt kam heuer das Christkind schon zwei Tage vor dem Heiligen Abend! Am Freitag wurden bei einem Pressetermin in der Hans-Sachs-Straße zwei brandneue Tanklöschfahrzeuge („TLFA 3000-200“) präsentiert, die noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest geliefert werden konnten. Sie verfügen jeweils über einen 3.000 Liter Wassertank und einen 200 Liter Schaummitteltank. Das Besondere an den Neuzugängen im Fuhrpark der Berufsfeuerwehr: Eine eigene Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehr hat monatelang an deren Aufbau, Konfiguration und Ausstattung getüftelt. Die Tanklöschfahrzeuge sind damit speziell auf die Erfordernisse in Klagenfurt abgestimmt und in dieser Form einzigartig! 320 PS, Allrad und Automatikgetriebe stellen in Kombination mit der topmodernen Ausstattung sicher, dass die Berufsfeuerwehr für Einsätze aller Art bestens gerüstet ist. Auffallend sind die großen, schwarz verglasten Mannschaftskabinentüren sowie die Lackierung in hellrot.

Jeweils 500.000 Euro investiert

„Trotz der angespannten budgetären Situation gelingt es uns ins Klagenfurt immer, der Feuerwehr die besten Gerätschaften und Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Das kommt wiederum der Bevölkerung zu Gute, die sich in der Landeshauptstadt dank der gut funktionieren Zusammenarbeit von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren sicher fühlen kann. Ich bedanke mich bei allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz das ganze Jahr über“, betonte Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider. In die zwei neuen Tanklöschfahrzeuge wurden jeweils 500.000 Euro investiert. Sie ersetzen zwei Altfahrzeuge, welche nun noch bei der Freiwilligen Feuerwehr gute Dienste leisten werden.

Besonderes Weihnachtsgeschenk

„Als Berufsfeuerwehr freuen wir uns natürlich ganz besonders über dieses große Weihnachtsgeschenk, welches wesentlich zur Sicherheit in der Landeshauptstadt beiträgt. Unser Einsatzspektrum ist vielfältig, vom Autobahntunnel über verschiedenste Brandereignisse bis zum Hochwasser. Dank der 100 prozentigen Finanzierung durch die Stadt Klagenfurt sind wir auf alle Erfordernisse gut eingestellt, Dankeschön dafür“, hielt Branddirektor DI Herbert Schifferl, Leiter der Berufsfeuerwehr, fest. Damit die zukünftigen Einsatzfahrten auch immer möglichst positiv und unfallfrei verlaufen, führte Dompfarrer Dr. Peter Allmaier noch eine Fahrzeugsegnung durch.