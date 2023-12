Benefizkonzert: Show Chor singt für Unwetter-Opfer aus Treffen

Von 1. bis 6. Januar (Dreikönigstag) ziehen in Treffen, wie in ganz Kärnten, die Sternsinger als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus. Vor ihnen geht ein „Sternträger“, der eine lange Stange mit einem Stern hält. Am Abend wird der Stern angezündet und dient in den dunklen Winternächten als Lichtzeiger für den weiteren Weg. Wo auch immer sie ankommen, werden die Sternsinger freudig empfangen und großzügig mit Essen versorgt. Um das Haus vor Unheil zu schützen, schreiben die Sternsinger vor ihrer Abreise mit Kreide die Initialen der Heiligen Drei Könige an die Tür: K.M.B., drei Kreuze und das gerade begonnene Jahr.

Benefizkonzert in Treffen

Auch die Freevoices wollen diese in Kärnten so berühmte Tradition mit ihren Liedern begleiten und mit ihrem Konzert „Carry the Light“ Hoffnung auf eine bessere Welt und ein Jahr voller Freude entfachen. Zu dem Zweck werden sie am Dreikönigstag (6. Januar 2024) ein Benefizkonzert im eduCare-Zentrum in Treffen veranstalten. Der gesamte Erlös kommt den Unwetteropfern der Marktgemeinde zugute.

„Carry the Light“ soll Hoffung geben

Von Carols bis hin zu Spirituals, von Maori-Gesängen bis afrikanische Gebete und hin zu populären Grenzliedern – „Carry the Light“ ist eine originelle und innovative Erkundung der festlichen Stimmung in einer Polyphonie der Stimmen und Sprachen. All dies wird in der Art der Freevoices interpretiert: eine Aufführung, bei der der Gesang mit einer Choreographie kombiniert wird, das ursprüngliche Merkmal dieser unkonventionellen Chorerfahrung, die sich „Showchor“ nennt. Die Aufführung „Carry the Light“ wird eine einmalige Gelegenheit für gute Musik, Freude und Besinnung sein, ein kostbares Geschenk in der Nacht der Sternsinger, das allen Menschen guten Willens Licht, Frieden und Liebe bringt.

Interpreten: Freevoices Show-Chor

Gianni Del Zotto – Klavier und Arrangements

Laura Grandi – Geige

Francesco Pandolfo – Schlagzeug

Riccardo Pitacco – E-Bass

Marco Rigamonti – Choreographie

Manuela Marussi – Leitung

Freevoices bei 250 Liederabenden und Shows

Die Freevoices, die mit dem Maria-Carta-Preis 2017 ausgezeichnet wurde, besteht aus etwa dreißig jungen Menschen aus der Region Friaul-Julisch Venetien und führt eine intensive Konzerttätigkeit mit themenbezogenen Aufführungen im Stil eines „Showchors“ durch, bei dem Gesang mit szenischen und choreografischen Aktionen kombiniert wird. Genau diese Eigenschaft, die ihr ursprüngliches Markenzeichen ist, hat dazu geführt, dass die Freevoices in den letzten Jahren über 250 Liederabende und Shows aufgeführt haben, von denen einige im Zusammenarbeit mit den bekannten Künstlern Moni Ovadia, Lucilla Galeazzi und Vinicio Capossela.

Treffen ist Partnergemeinde

Im Jahr 2019 unternahmen die Freevoices eine Tournee durch Argentinien, wo sie in der Hauptstadt Buenos Aires und in zahlreichen anderen Städten auftraten. In Treffen, sind die Freevoices bereits 2016 und 2017 aufgetreten. Die Gruppe „Freevoices“, die 2011 im Rahmen des Schulmusikprogramms des Gymnasiums Gorizia entstand (in diesem Zusammenhang gewann das Ensemble drei nationale Preise in Salerno, Terni und Ercolano), ist heute im Rahmen des Kulturvereins InCanto APS von Capriva del Friuli, Treffen Partnergemeinde in Italien, tätig.