Eine Ära endet: Grazer Traditionsladen schließt heute seine Pforten

Der Betrieb verkündete sein “Aus” bereits Anfang August. Der Grund? “Unser Chef geht mit Ende des Jahres in Pension”, so die Auskunft auf Anfrage von 5 Minuten. Dieser hat den Laden 24 Jahre lang geführt und war zuvor schon etwa 20 Jahre lang dort angestellt.

Hoffnung verpufft

Im Sommer bestand jedoch noch die Hoffnung, dass sich ein Nachfolger finden lassen kann. Bis Ende des Jahres wird der Laden in gewohnter Manier fortgeführt werden, hieß es. Nun steht der Jahreswechsel kurz bevor – die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos. Deshalb heißt es nun „Adé“. Was mit den leerstehenden Räumlichkeiten passieren soll, steht noch in den Sternen.