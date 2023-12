Tiefe Betroffenheit: Steiermark trauert um Altstadtanwalt Armin Stolz

Landeshauptmann Christopher Drexler reagiert tief betroffen auf den Tod des Grazer Altstadtanwalts Armin Stolz. Neben seiner Tätigkeit als Assistenzprofessor am Institut für öffentliches Recht der Karl-Franzens-Universität Graz hat sich Armin Stolz vor allem als Fachexperte für Denkmalpflege, Ortsbildpflege und Altstadterhaltung einen Namen gemacht. Als jahrelanges rechtskundiges Mitglied der Grazer Altstadt-Sachverständigen-Kommission sowie bis zuletzt als Altstadtanwalt der Stadt Graz war ihm der Schutz der Grazer Altstadt ein stetiges Anliegen.

Zahlreiche Verdienste im Kulturbereich

Drexler würdigt den großen Verdienst von Armin Stolz: „Schon als Studierender wurde in Armin Stolz eine Begeisterung für den Schutz historischer Kulturgüter und dem Erhalt des Grazer Altstadtbildes geweckt, die ihn Zeit seines Lebens prägte. Dass die Grazer Altstadt als Unesco-Welterbe Jahr für Jahr tausende Besucherinnen und Besucher aus nah und fern begeistert und mit ihrem Charme in den Bann zieht, ist nicht zuletzt auch dem Wirken von Altstadtanwalt Armin Stolz zu verdanken. Ihm gelang es in dieser Funktion in besonderer Weise, dem Erhalt historischer Kulturgüter und den Ansprüchen moderner Stadtentwicklung in gleicher Weise gerecht zu werden. Für seine Expertise um die Erstellung des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes, seine Arbeit in der Grazer Altstadt-Sachverständigen-Kommission und seinen Einsatz für den Erhalt der Grazer Altstadt gilt Armin Stolz mein großer Dank. In diesen schweren Stunden möchte ich vor allem seinen Hinterbliebenen und Freunden mein tief empfundenes Mitgefühl und Beileid aussprechen.”

Den Frieden soll er in der Heimat finden

Am 27. Dezember wird die Gedenkfeier in der Erlöser-Kirche in Graz-Liebenau stattfinden. Beerdigt soll der gebürtige Kärntner in seiner Heimat werden – in Klagenfurt soll er Frieden finden.