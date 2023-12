Pleite: Steirische Baufirma schlitterte in Konkurs

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 13:44 / ©pixabay / tsukr279

Die Gesellschaft wurde am 9. März 1993 errichtet und beschäftigte sich mit Hochbauarbeiten für Fertighäuser. Laut Eröffnungsantrag ist nicht beabsichtigt, das Unternehmen fortzuführen. „Der Insolvenzverwalter wird das Ansinnen der Köberl Bau GmbH zu prüfen haben, ohne dass ein weiterer Ausfall für die Gläubiger droht“, so der KSV1870. Die Anmeldefrist wurde mit 15. Februar 2024 bestimmt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Februar 2024 statt.

Insolvenzursachen

„Aufgrund des drastischen Einbruchs der Baubranche, welcher von den enormen Zinssteigerungen und den erhöhten Maßstäben bei der Kreditgewährung ausgelöst wurde, ist die Köberl Bau GmbH damit konfrontiert worden, dass keine neuen Aufträge mehr an sie herangetragen wurden“, so gibt der KSV1870 die Gründe für die Insolvenz bekannt. Der Rückgang der Aufträge auf „Null“ soll dafür verantwortlich sein, dass das Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Die Bemühungen das Unternehmen ordnungsgemäß im Sinne einer Liquidation zu beenden, konnten mangels einer positiven Liquidationsprognose nicht weiterverfolgt werden, heißt es weiter. Es kam laut KSV1870 die Tatsache erschwerend hinzu, dass die Köberl Bau GmbH von mehreren Kunden mit Gewährleistungsansprüchen konfrontiert wurde, welche sich ebenfalls negativ auf die Unternehmensentwicklung ausgewirkt haben.

So hoch sind die Schulden

Es sind drei Dienstnehmer betroffen. Die Aktiva belaufen sich bei rund 476.000 Euro, die Passiva berechnen sich mit 582.000 Euro.