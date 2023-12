Riesen-Minus im Handel: Österreicher „sparen“ beim Weihnachtseinkauf

Nur sechs Prozent der Händler blicken sehr zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück, der Handelsverband erwartet für den Dezember einen Rückgang der Weihnachtsumsätze um rund 200 Millionen Euro. „Pro Kopf geben die Österreicher heuer durchschnittlich 360 Euro für Geschenke aus, im Vorjahr waren es noch 395 Euro“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbandes. Die Hoffnung liegt nun ganz bei den „Last-Minute-Shoppern“ und am Jänner. „Das hohe Gutscheinvolumen lässt uns zumindest auf gute Geschäfte im Jänner hoffen. Gutscheine und Geldgeschenke stehen heuer aufgrund der Teuerungskrise so hoch im Kurs wie nie zuvor“, so Will.

Das schenken die Österreicher am liebsten

Aber was schenken die Österreicher in diesem Jahr so am liebsten? Zu den bevorzugten Waren gehören eben Gutscheine, Spielzeug, Süßigkeiten, Bargeld und Kosmetikprodukte. Fast ein Zehntel der Bevölkerung (acht Prozent) verzichtet komplett auf den Kauf von Geschenken. Besonders enttäuschend sind die Käufe in Elektro- und Möbelgeschäften sowie bei den heimischen Onlinehändlern.

Siebente KV-Runde steht bevor

Traditionell verlagert sich das Geschäft in den allerletzten Einkaufstagen vor Weihnachten stärker auf den stationären Einzelhandel. Zwischen Heiligabend und Silvester werden noch rund 10 Prozent des Weihnachtsgeschäftes erwirtschaftet. Ab dem 27. Dezember werden dann Geldgeschenke eingelöst, Produkte umgetauscht und das Gutscheingeschäft hat Hochkonjunktur bis weit in den Jänner hinein. Was die laufenden KV-Verhandlungen betrifft, wurde die mittlerweile siebente Gesprächsrunde am 27. Dezember vereinbart.