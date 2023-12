Österreichs Donau-Matrosen bekommen 8,7 Prozent mehr Gehalt

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 14:59 / ©pixabay / Leonhard_Niederwimmer

„Die Verhandlungen haben in einer durchwegs konstruktiven Atmosphäre stattgefunden“, sagt Thomas Graner, Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft „vida“ und Betriebsratsvorsitzender der „DDSG“. „Angesichts der nach wie vor hohen Teuerung und der unzureichenden Bekämpfung der Inflation durch die Bundesregierung, müssen die Sozialpartner dafür Sorge tragen, dass die Menschen ihre laufenden Fixkosten weiterhin begleichen können. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Sozialpartner dies vor Weihnachten für die Beschäftigten in der Binnenschifffahrt vereinbaren konnten“, sagt Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luft- und Schiffverkehr in der Gewerkschaft „vida“.

Auch Lehrlingseinkommen angehoben

Erfreulich sei auch, dass die Lehrlingseinkommen in der Binnenschifffahrt ebenfalls um 8,7 Prozent angehoben werden konnten. Lehrlinge erhalten ab 1. Jänner 2024 dann 704 Euro im ersten, 873 Euro im zweiten, 1.146 Euro im dritten und 1.289 Euro im vierten Lehrjahr.