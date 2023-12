Bis zu 30 Zentimeter: Schneewalze sorgte für Chaos in der Steiermark

Am heutigen Freitag, den 22. Dezember, ist eine Schneewalze über die Obersteiermark gerast. Diese hat für zahlreiche Unfälle und Verkehrschaos in der Steiermark gesorgt – mehr dazu hier. Wir haben nun bei der „GeoSphere Austria“ nachgefragt, wie viel Neuschnee in den vergangenen Stunden zusammengekommen ist und was uns auch in der Nacht auf morgen noch erwartet.

In den Tälern regnet es teils schon sehr stark

„In den Tälern liegt mittlerweile größtenteils nicht mehr viel, weil es teilweise schon sehr stark regnet“, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere“ gegenüber 5 Minuten. Mehr sei es noch im oberen Murtal, in Seggau würden auf 870 Metern beispielsweise 30 Zentimeter Schnee liegen, in höheren Lagen sei es teils deutlich mehr.

Zweite Nachthälfte bringt wieder Schnee

Doch das war es mit dem Schnee noch nicht. In der zweiten Nachthälfte bzw. morgen in der Früh wird nämlich noch einmal kurzzeitig kältere Luft ins Land kommen. „In Teilen der Obersteiermark kann es dann auch noch einmal bis in die Täler kräftig schneien“, erklärt der Experte weiter. In der übrigen Steiermark bleibt der Schnee überhaupt kein Thema, teilweise könnte es auch regnen. „Unter 800 bis 1.200 Metern wird sich an der Schneehöhe nicht mehr viel ändern“, weiß der Meteorologe.

Der Sturm nimmt wieder zu

Der Regen könne jedenfalls teilweise zu einem Problem werden. „Kleinräumige Überflutungen könnten zwar möglich sein, für die größeren Flüsse wird er jedoch kein Thema sein“, so der Experte. Auch der Sturm, der schon in der Nacht und auch heute im Tagesverlauf über die Steiermark gezogen ist, wird weiterhin ein Thema sein. Dieser werde sich nämlich noch einmal verstärken und im Gegensatz zum starken Regen und Schneefall werde man das auch im Süden spüren, meint der Meteorologe abschließend.