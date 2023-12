Wow: Niederösterreicher gewinnt bei spanischer Milliarden-Lotterie

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 16:31 / ©pixabay.com

Das Glück der Losnummer „58303“ wirft ein strahlendes Licht auf einen 65-jährigen Niederösterreicher aus dem Bezirk St. Pölten-Land, der damit einen Gewinn von 250.000 Euro einstreifen konnte, heißt es in einer Aussendung. Insgesamt gab es bis zu 2,6 Milliarden Euro zu gewinnen – dementsprechend aufsehenerregend war die „El Gordo“-Ziehung am heutigen Freitag in Spanien. Dieses Jahr gehörte eben auch ein Niederösterreicher zu den zahlreichen Gewinnern der spanischen Weihnachts-Lotterie.