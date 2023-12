103 km/h zu schnell: Raser auf A2 erwischt

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 16:36 / ©BMI/Gerd Pachauer

Viel zu schnell war ein 40-jähriger Villacher am Freitagnachmittag auf der A2 Südautobahn unterwegs. Mit sage und schreibe 233 km/h (!) sauste er im Bereich von Villach an einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung vorbei. „Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h“, heißt es seitens der Beamten. Sie machten kurzen Prozess: Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.