Villacher bekommt Anruf von „Hausbank“: Plötzlich sind 20.000 Euro weg

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 16:39 / ©pexels / Aline Aronsky

Ein bisher noch gänzlich unbekannter Täter hat am 21. Dezember mittags einen 54-jährrigen Villacher angerufen und sich als Mitarbeiter der Hausbank des Angerufenen ausgegeben. Durch ein trickreiches Telefonat hat er einen Dauerauftrag am Konto des Villachers einrichten können und diesem so insgesamt fast 20.000 Euro abgebucht, wie die Polizei berichtet.