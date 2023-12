40 Vignetten und ein Mofa gestohlen: Einbrecher in Kärnten unterwegs

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 16:47 / ©Fotolia.com

Bisher noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf den 21. Dezember in Büroräumlichkeiten einer Gesundheitseinrichtung in Klagenfurt eingebrochen. Dort haben sie dann 40 Stück Autobahnvignetten und mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen.

Mofa in Moosburg gestohlen

Ebenfalls in den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Moosburg zugeschlagen und ein versperrt abgestelltes Motorfahrrad gestohlen. Der 18-jährige Besitzer erlitt laut Angaben der Polizei einen Schaden von einigen tausend Euro.