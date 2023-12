Kärnten: Dieses Wetter erwartet uns zu Weihnachten

Gleich mal vorweg: Weiße Weihnachten wird es in Kärnten voraussichtlich keine geben – zumindest nicht in den Tallagen. Dort halten sich am Heiligen Abend dichte Nebelfelder, während sich im Rest Kärntens Wolken und Sonnenschein abwechseln. „Aber zumindest der Wind lässt deutlich nach und bläst nur noch im Hochgebirge“, versichern die Meteorologen von Geosphere Austria.

Hartnäckiger Nebel und Sonne

Auch um den obligatorischen Weihnachtsspaziergang kommt ihr in diesem Jahr vermutlich nicht herum. Denn am Christtag gibt es Sonnenschein, der nur zeitweise von ausgedehnten Wolkenfeldern gedämpft wird. Über den Tälern und dem Klagenfurter Becken hält sich aber häufig zäher Nebel. Es empfiehlt sich also, den Spaziergang in einen kleinen Ausflug in höher gelegene Regionen zu verwandeln. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad. Auch am Stefanitag bleibt der Nebel hartnäckig. Außerhalb der Nebelzonen erwarten uns aber erneut viel Sonne und milde Temperaturen.