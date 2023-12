Tauwetter! Weihnachten wird in der Steiermark „wirklich warm“

Das Wetter ist aktuell ein einziges Auf und Ab. Während es vor einigen Tagen noch bis zu über 10 Grad warm war, versinkt vor allem die Obersteiermark derzeit regelrecht in Schnee und Regen. Auch im Rest des Landes ist es eher kühl – häufig auch mit Minusgraden. Dieses ständige Auf und Ab setzt sich auch in den kommenden Tagen fort.

Noch einmal Sturm und Schnee in kommender Nacht

In der kommenden Nacht auf Samstag sind noch einmal Sturm im ganzen Land und Schnee in Teilen der Obersteiermark zu erwarten – mehr dazu hier. Deutlich spannender wird dann für viele wohl das Wetter über die Weihnachtsfeiertage werden. Und hier wartet die „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten mit einer Überraschung auf.

„Weihnachten wird wirklich warm“

„Weihnachten wird wirklich warm“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“. Vor allem über die Feiertage, von 24. bis 26. Dezember, soll es demnach in allen Höhen markant wärmer werden. „Auch in der Höhe wird es deutliche Plusgrade haben“, so der Experte. So viel, so gut. Aber wie warm soll es denn werden? „Derzeit werden 15 Grad in Köflach prognostiziert“, zeigt der Meteorologe ein Beispiel auf. Generell würde man im Süden des Landes verbreitet über 10 Grad haben.