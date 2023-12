Angelobung in Hohenthurn: 200 Rekruten sprachen ihren Treueeid

„Eine Angelobung zu Weihnachten ist etwas ganz Besonderes – sie geht mit dem Gedanken des Friedens einher“, begann Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und betonte, dass das österreichische Bundesheer in der Bevölkerung ein sehr hohes Ansehen genießt. „Es hat sich gezeigt, dass wir ein gut ausgebildetes und ausgerüstetes Heer benötigen, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein“, so Kaiser und erwähnte in diesem Zusammenhang etwa die Assistenzeinsätze nach Naturkatastrophen, bei denen Heeresangehörige die Einsatzkräfte unterstützen.

200 Rekruten sprachen ihren Treueeid

Organisiert wurde der heutige militärische Festakt vom Militärkommando Kärnten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenthurn und dem Führungsunterstützungsbataillon 1 aus Villach. Auch Militärkommandant Philipp Eder rückte das umfangreiche Aufgabenspektrum des Österreichischen Bundesheeres in den Mittelpunkt: „Es reicht von den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätzen an den Grenzen, über die Unterstützung der Einsatzkräfte nach Unwetterkatastrophen, bis hin zu Friedensmissionen im Ausland […]“, führte Eder aus und richtete seine Worte an die Jungsoldaten: „Ihre Aufgabe ist es Menschen zu helfen, sie zu unterstützen und das Land zu verteidigen.“

Rekruten aus Villach und Klagenfurt

Der Hohenthurn Bürgermeister Michael Schnabl (ÖVP) bedankte sich bei allen Organisatoren der Angelobung für die reibungslose Zusammenarbeit. Die Jungsoldaten, die heute angelobt wurden, stammten aus dem Führungsunterstützungsbataillon 1 aus der Lutschounig-Kaserne und von der 1. Jägerkompanie 7 aus der Khevenhüller-Kaserne.