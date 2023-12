Raser bretterte mit 125 km/h durch 60er-Zone

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 18:52 / ©5 Minuten

Ein 44-jähriger Villacher raste am Freitagnachmittag bei der Polizei vorbei. Diese überprüfte gerade im Baustellenbereich auf der A2 Südautobahn auf Höhe der Gemeinde Krumpendorf die Fahrgeschwindigkeit. „Der Kärntner wurde dabei mit 125 km/h gemessen“, heißt es seitens der Beamten. Viel zu schnell! Immerhin herrscht in diesem Bereich eine 60 km/h-Beschränkung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.