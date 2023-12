Betrüger zockten Kärntner mit falschem Geldversprechen ab

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 18:59 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

Die Täter standen per Messengerdienst mit dem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Kontakt, heißt es seitens der Polizei. Laut erstem Ermittlungsstand kontaktierten sie den Kärntner über einen Zeitraum von mehreren Monaten und versprachen ihn einen immens hohen Geldbetrag. Damit verleiteten sie ihn zu insgesamt 13 Überweisungen auf ausländische Konten. Natürlich alles, um den Gewinn zu erlangen. „Nun schöpfte der Mann Verdacht“, erklären die Beamten. Er erlitt einen Schaden von einigen tausend Euro.