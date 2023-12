Zehntausende Euro: Vermeintlicher Bank-Angestellter zockt Grazer (79) ab

Am 21. Dezember

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 19:05 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

Der 79-Jährige gab bei der Polizei an, dass er gegen 16 Uhr eine SMS bekommen hätte, in welcher gestanden sei, dass die Registrierung seines Finanz-Managers seiner Bank ausgelaufen sei. Diese Registrierung sei unter einem mitgeschickten Link zu erneuern.

Mehrere Überweisungen auf ausländische Konten

Zusätzlich rief einer der Betrüger am Festnetz an und half dem 79-Jährigen vermeintlich bei der Eingabe. Der 79-Jährige musste unter Anleitung eine Software auf seinem Computer installieren. Durch diese Installation ermöglichte er den Betrügern mehrere Überweisungen auf ausländische Konten. Derzeit wird an der Eruierung der Zielkonten erhoben.