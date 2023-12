Kärntner Feuerwehr sorgte für echte Weihnachtsüberraschung

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 19:19 / ©FF Himmelberg

Mit Neugier schaute am Freitagabend wohl so mancher Himmelberger aus dem Fenster, als plötzlich Weihnachtslieder ertönten. Denn für die diesjährige Friedenslichtausgabe der Feuerwehrjugend hat sich die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Himmelberg ordentlich was einfallen lassen!

©FF Himmelberg ©FF Himmelberg ©FF Himmelberg

Hell-erleuchteter Tankwagen

Mit Lichterketten haben die Florianis ihren Tankwagen aufgeputzt! Hell-beleuchtet und mit Weihnachtsmusik fuhren sie durch den Ort und teilten Süßigkeiten und Glückwünsche für das Weihnachtsfest und das Neue Jahr an Jung und Alt aus. Wir finden: Eine gelungene Weihnachtsüberraschung!

©FF Himmelberg | Der beleuchtete Tankwagen fuhr durch Himmelberg.

©FF Himmelberg | Und sorgte für richtige Weihnachtsstimmung!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.12.2023 um 19:40 Uhr aktualisiert