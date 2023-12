Fast 200 Euro: Diese Personen bekommen bis zu 9,7 Prozent mehr Gehalt

Die Sozialpartner im Eisenbahnbereich, Gewerkschaft vida und Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), haben den letztjährigen Gehaltsabschluss im Eisenbahnsektor, der für zwei Jahre und daher bis November 2024 gültig ist, heute angepasst. Im Dezember 2023 beginnt nun der zweite Teil des Abschlusses zu wirken. Als Grundlage dient die durchschnittliche Inflation der letzten zwölf Monate. Aufgrund dessen werden die KV- und IST-Gehälter um mindestens 8,3 Prozent angehoben. Auch die Zulagen und Nebengebühren werden um 8,3 Prozent wertgesichert.

Ursprüngliche Vereinbarung wurde vorgezogen

Aufgrund der aktuell weiterhin hohen Inflation haben die Sozialpartner die ursprüngliche Vereinbarung aber verbessert. Geplant war, mit Februar 2024 die unteren Einkommen, um einen Mindestbetrag von 190 Euro zu erhöhen. Diese Regelung wird nun vorgezogen, um die Einstiegsgehälter rückwirkend per 1. Dezember zu heben und damit besonders die niedrigsten Einkommen zu stärken. Der Mindestbetrag von 190 Euro ergibt in diesen Bereichen eine Lohnerhöhung um 9,7 Prozent, heißt es jetzt in einer Aussendung.

„Konstruktive Gespräche auf Augenhöhe“

„Dieser solidarische Abschluss hat den Zweck, besonders jene Einkommensgruppen zu stärken, die am meisten unter der Inflation leiden. Daher wird das Einkommen im Einstiegsbereich deutlich über der Inflationsrate erhöht“, ist Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, mit dem KV-Abschluss zufrieden. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr mit dem Abschluss bis November 2024 einen guten Grundstein gelegt. Das waren heute konstruktive Gespräche auf Augenhöhe, in denen wir vernünftig und unaufgeregt die aktuellen Zahlen analysiert und den KV dementsprechend angepasst haben“, ergänzt Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbandes Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich.

Weitere Verbesserungen im KV-Rahmenrecht

In den heutigen Verhandlungen haben sich die Sozialpartner auch auf Verbesserungen im KV-Rahmenrecht geeinigt, so zum Beispiel im Bereich der mobilen Reisendenbetreuung, Erleichterungen bei der Aufzeichnung von Arbeitszeiten („Lenkprotokoll“) sowie auf eine Ermächtigung für die Auszahlung einer abgabenfreien Mitarbeiterprämie.

Auch Angestellte im Metallgewerbe haben neuen KV

Noch weitere KV-Verhandlungen konnten kürzlich abgeschlossen werden: Jene für Angestellte im Metallgewerbe, von denen immerhin knapp 100.000 Personen in etwa 50.000 Betrieben betroffen sind. Die Chefverhandler sehen die getroffene Vereinbarung als „eine für beide Seiten tragbare Einigung“. Die Ist-Gehälter werden dabei in allen Verwendungs- und Meistergruppen um 7,8 Prozent, die Mindest-Gehälter um durchschnittlich 8,2 Prozent erhöht. Die Lehrlingseinkommen steigen überproportional, weiters erhalten die Lehrlinge bis zum dritten Lehrjahr ein Klimaticket Österreich. Der Abschluss gilt ab 1. Jänner 2024.