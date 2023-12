Sieg gegen Asiago: VSV-Adler wieder auf Erfolgskurs

Am Freitagabend begrüßten die VSV-Adler die Cracks des Migross Supermercati Asiago zu einem Match in der Stadthalle Villach. Schon zu Beginn legten beide Mannschaften viel Tempo aufs Eis und in der 16. Minute fiel schließlich der erste Treffer des Abends. Dieser gebührte Giordano Finoro, der damit für lange Gesichter in den Fan-Reihen des EC VSV sorgte. Doch wenig später erhellten sie sich wieder, als Top-Center Alexander Rauchenwald den Puck direkt in die Maschen der Italiener bugsierte und damit für den verdienten Ausgleich sorgte.

Spannung pur!

Jedoch schien Asiago Blut geleckt zu haben und im zweiten Drittel setzten sie sogleich zum Gegenschlag an. Matteo Gennaro pfefferte die Scheibe ins Netz der Adler und führte damit das 2:1 herbei. Das ließen die Blau-Weißen allerdings nicht lange auf sich sitzen. Bereits in der 25. Minute glich Defensivspieler Layne Viveiros den Spielstand erneut aus und schließlich managte Defender Arturs Kulda den Vorsprung! Sekunden später gelingt Asiago aber der 3:3-Konter – damit herrschte zum dritten Mal an diesem Abend Gleichstand.

Letztes Drittel

Die Nerven der Fans waren praktisch zum Zerreißen gespannt! Da landet der Puck wieder im Tor! VSV-Stürmer Andrew Desjardins holte nur wenige Sekunden nach Beginn des letzten Spielabschnittes die erneute Führung für die Villacher und knallte den Puck in der 51. Minute gleich noch einmal ins Netz. In den letzten Spielsekunden legte Rauchenwald dann noch einen drauf! Damit stand es 6:3 für die VSV-Adler. Die Italiener mussten sich geschlagen geben.