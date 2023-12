Wechselhaft und windig wird der Start ins Wochenende

Nur in den nördlichen Landesteilen bleibt es am Samstag definitiv trüb. „Hier greifen von Nordwesten her einige Schauer durch. Die Schneefallgrenze liegt meist bei 1.400 bis 1.700 Metern Seehöhe“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Ansonsten ist es in Kärnten am Samstag wechselhaft. Dazu weht lebhafter Wind von den Tauerntälern über das Gurk- und Metnitztal bis ins Obere Lavanttal.