Nächster Schnee-Schub: Wo es am Samstag schneien soll

Auch der Samstag sieht in der Steiermark, insbesondere in der nördlichen Obersteiermark, äußerst unwirtlich aus. „Hier regnet und schneit es stark, die Schneefallgrenze liegt im Ennstal bei 1000 Metern, in Mariazell eher auf Talniveau. Am Nachmittag lässt der Regen und Schneefall nach“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Im Mur-Mürztal ist vor allem am Vormittag noch Regen dabei, am Nachmittag wird dieser dann immer weniger. Dort schneit es oberhalb von 1.000 bis 1.300 Metern.

„Es muss mit Problemen gerechnet werden“

„Dazu kommt immer wieder teils stürmischer Wind. Es muss mit Problemen gerechnet werden“, wissen die Experten. Sturmböen sind auch in der Nähe des Randgebirges möglich, in der Südoststeiermark ist es beispielsweises deutlich weniger windig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad. Wie das Wetter dann am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen generell wird, erfahrt ihr hier.