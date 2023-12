Niederschlag lässt im Laufe des Samstags nach

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 21:50 / ©Thomas Kaiser

Zwar schwächen die Niederschläge im Tagesvorlauf vor allem im Westen ab, besonders an der Alpennordseite vom Salzkammergut ostwärts sowie in der nördlichen Steiermark regnet oder schneit es aber auch am Samstag verbreitet und kräftig. „Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1.400 Metern Seehöhe“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria.

Es wird windig

Im Süden des Landes, aber auch in Tirol und Vorarlberg regnet es hingegen deutlich weniger und die Niederschläge klingen schon mittags ab. Dafür bläst der Wind meist kräftig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen je nach Wind zwischen 3 und 11 Grad.