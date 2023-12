Lenkerin (19) wird bewusstlos, wählt davor noch Notruf

Die 19-jährige Lenkerin aus Wolfsberg verunfallte am gestrigen Freitag, dem 22. Dezember, gegen 21 Uhr auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg: Sie kam mit ihrem Auto aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene, überschlug sich und kam am Ende auf dem Dach liegend in einem Bachbett zum Stillstand.

Bewusstsein verloren

Nach dem Unfall gelang es ihr noch selbst den Notruf zu wählen, dann wurde ihr schwarz vor Augen. Die 19-Jährige hatte das Bewusstsein verloren. Anrainer dürften den Unfall bemerkt haben und leisteten der Frau sofort Erste Hilfe. Kräfte der Feuerwehr mussten die Lenkerin aus ihrem Auto bergen, die Rettung brachte sie dann in das LKH Wolfsberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.12.2023 um 06:31 Uhr aktualisiert