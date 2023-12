Frühmorgendlicher Unfall: Auto krachte in Bank-Fassade

Kurz nach vier Uhr in der Früh musste die Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Hauptplatzes ausrücken. Ein Auto war in die Außenfassade einer Bankfiliale gekracht. Es entstand dadurch ein erheblicher Schaden am Auto. Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei, Rettung und ein Bergedienst im Einsatz.

©FF Fohnsdorf