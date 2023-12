Brand in Notschlafstelle: Mitarbeiter rettete Mann das Leben

Den bisherigen Erhebungen zufolge dürfte der Brand gegen Mitternacht in einem Zimmer im Erdgeschoß der Notschlafstelle in der Lilienthalgasse ausgebrochen sein. Ein Mitarbeiter fand den 62-Jährigen bewusstlos am Boden liegend vor und zog ihn aus dem brennenden Zimmer. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 23 Mann aus und löschte in kurzer Zeit den Zimmerbrand. Das verletzte Brandopfer wurde in das LKH Graz-West eingeliefert.

©BF Graz ©BF Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.12.2023 um 09:09 Uhr aktualisiert