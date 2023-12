Mit Auto in Bach gestürzt: Mann (66) verstorben

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 09:23 / ©Dhivakaran S/Pexels

Am Freitag, dem 22. Dezember, um 20.45 Uhr, stürzte in Seekirchen ein 66-jähriger Österreicher mit seinem Auto in einen Bach. Der Mann wurde von der starken Strömung abgetrieben. Nach einer Suche durch Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung und Rettung konnte die Person geborgen werden. Trotz Reanimation verstarb der 66-Jährige vor Ort. Der Lenker befand sich alleine im Fahrzeug. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs laufen.